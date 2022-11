Uccide la nonna a Capaccio Paestum: domani la 16enne sarà davanti al giudice Verrà ascoltata durante l'udienza di convalida dell'arresto. Sabato i funerali della 76enne

Sarà sentita domani durante l'udienza di convalida dell'arresto davanti al giudice per i minorenni di Salerno la 16enne di Capaccio Paestum in carcere a Nisida per aver ucciso la nonna 76enne. L'omicidio è avvenuto in casa dell'anziana, in via delle Tavernelle, lunedì sera.

Proseguono le indagini sul delitto

La ragazza, racconta il suo avvocato, è sconvolta per quanto accaduto e chiede notizia dei genitori. Ha riportato una ferita al braccio e una alla mano. Sotto choc i genitori, il padre ha perso la mamma per mano della figlia. Una famiglia che chiede riserbo e rispetto. La 16enne è stata trovata in strada ricoperta di sangue, ai carabinieri non ha detto nulla sul delitto. All'interno dell'abitazione c'era la nonna, la 76enne Ermenegilda Candreva, morta a causa dei sei colpi di coltello inferti. In mano aveva una ciocca di capelli. Ieri si è tenuta l'autopsia che potrà fornire ulteriori dettagli utili alla ricostruzione dell'omicidio.

Giallo sul movente

I carabinieri sono al lavoro per cercare di risalire al movente del brutale omicidio. Pare che tra nonna e nipote non vi fossero mai stati problemi. Anche i familiari avrebbero confermato che non ci sono precedenti di litigi o aggressioni. La 16enne si sarebbe difesa dicendo che la nonna l'aveva aggredita. L'arma del delitto è stata sequestrata. Si tratta di un coltello agricolo ritrovato all'esterno dell'abitazione. Era in un cassetto. Questo escluderebbe la premeditazione sul delitto. Intanto sabato si terranno i funerali della 76enne.