Uccide la nonna a coltellate: 16enne ricostruisce la vicenda davanti al giudice Udienza di convalida dell'arresto nel tribunale dei minori. Smentita la gravidanza della giovane

Si è tenuta questa mattina al tribunale per i Minorenni di Salerno l'udienza di convalida dell'arresto della 16enne di Capaccio Paestum accusata dell'omicidio della nonna 76enne, Ermenegilda Candreva.

Le parole della 16enne davanti al giudice

Questa mattina la giovanissima davanti al giudice ha reso delle dichiarazioni spontanee. Ha ricostruito la sua versione di quanto accaduto lunedì sera, intorno alle 19, 19.30 in via delle Tavernelle, a casa dell'anziana.

Presenti anche i genitori della ragazza che poi ha lasciato in auto il tribunale. Come ha spiegato il suo avvocato Antonello Natale il tribunale non si è ancora espresso sulla convalida dell'arresto della giovanissima.

Smentita dall'avvocato difensore la gravidanza della ragazza

Il legale ha poi smentito anche le voci di una presunta gravidanza della sua assistita. Intanto domani mattina alle 10 si terrano a capaccio Paestum i funerali della 76enne assassinata con 6 coltellate. Una vicenda cruenta che ha scosso l'intera comunità. Una famiglia per bene, una brava ragazza, al quarto anno delle superiori, nulla faceva presagire potesse verificarsi una tragedia simile.