Omicidio-suicidio a San Mango Piemonte: uccide la moglie e si toglie la vita È accaduto all'alba, la donna è deceduta in ospedale a Salerno

Omicidio-suicidio a San Mango Piemonte, in provincia di Salerno, dove un uomo ha ferito mortalmente la moglie con un coltello da cucina e poi si è tolto la vita. È accaduto all’alba. La donna, una sessantenne salernitana, è stata trasportata all'ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona” dove - come si apprende da fonti investigative - è deceduta poco dopo il suo arrivo. Troppo gravi le ferite riportate, una delle quali ad un fianco.

Omicidio-suicidio: orrore a San Mango Piemonte

L’uomo, anche lui sessantenne, dopo essersi allontanato da casa in auto, ha compiuto il gesto estremo sul cavalcavia dell'autostrada A2, tra San Mango Piemonte e Pontecagnano Faiano. Sono in corso le operazioni di recupero del corpo da parte dei vigili del fuoco e del personale dell'Anas. Sul posto anche la Polizia Stradale per la gestione della viabilità. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salerno, agli ordini del comandante Antonio Corvino. Sotto choc l'intera comunità di San Mango Piemonte. Nel corso della colluttazione è rimasto ferito ad un dito anche un figlio che aveva provato a disarmare il padre.

Autostrada chiusa per recuperare il corpo

L'autostrada è rimasta chiusa per oltre un'ora per consentire il recupero del cadavere ed i rilievi del caso. Alle 10.15 è stato riaperto il tratto tra gli svincoli di San Mango Piemonte e Pontecagnano Nord.

Anas, in precedenza, aveva comunicato che sull'autostrada A2 era stato "provvisoriamente chiuso il tratto tra gli svincoli di San Mango Piemonte e Pontecagnano Nord per consentire i rilievi delle forze dell'ordine e delle autorità a causa del suicidio di una persona in corrispondenza del cavalcavia al chilometro 13,510".

La società aveva, inoltre, fatto sapere che personale Anas era sul posto per gestire la viabilità e che il traffico era stato "deviato con uscita obbligatoria per tutti i veicoli in direzione nord presso lo svincolo di Pontecagnano Nord con rientro in A2 presso lo svincolo di Salerno attraverso la Tangenziale di Salerno". Era stata, inoltre, predisposta l'uscita obbligatoria "per i veicoli in direzione sud presso lo svincolo di San Mango Piemonte, percorso su viabilità secondaria e rientro in A2 presso lo svincolo di Pontecagnano Nord". Per i mezzi pesanti in direzione sud, inoltre, era stata prevista l’uscita obbligatoria a San Mango Piemonte e percorso alternativo sulla tangenziale di Salerno. Erano state chiuse anche "le rampa di ingresso in direzione sud dello svincolo di San Mango Piemonte e la rampa di ingresso in direzione nord dello svincolo di Pontecagnano Nord". La situazione, come detto, è tornata alla normalità intorno alle 10.15.