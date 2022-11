Omicidio suicidio di San Mango Piemonte, il vicino: bravissime persone "Non è mai successo nulla che potesse far pensare a un simile epilogo"

“Una famiglia per bene, non c'è mai stato alcun segnale che si potesse verificare una simile tragedia”. Sono le parole dei vicini di casa della coppia morta a San Mango Piemonte. Lui, 56enne titolare di un noto ristorante del capoluogo, ha ucciso la moglie 54enne Paola La Rocca a coltellate e poi si è tolto la vita, impiccandosi sul cavalcavia dell'autostrada, poco distante. Un dramma che si è consumato in presenza dei due figli della coppia. Pare che i due si stessero separando e che il marito non accettasse la fine della relazione.

La testimonianza del vicino di casa

“Mia moglie ha sentito gridare. Erano bravissime persone, sia la moglie che lui, non è capitato niente di così eclatante da far pensare ad un epilogo del genere, lavoravano e tornavano la notte perché al ristorante si fa tardi. Bravissime persone anche i figli”. A dirlo è il vicino di casa della coppia, marito e moglie, morti a San Mango, lei uccisa a coltellate dall'uomo che aveva sposato, il padre dei suoi due figli. “Mi dispiace moltissimo sopratutto per Paola, la moglie, una bravissima donna” conclude il vicino.