Frana tra Vietri e Cetara: il maltempo mette in ginocchio il Salernitano Rimosso un albero pericolante lungo l'Amalfitana. Scuole chiuse a Colliano

Continuano a registrarsi danni e disagi a Salerno e provincia a seguito dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio. Una vera e propria bomba d'acqua che ha messo in ginocchio il Golfo di Policastro, dove si sono registrati diversi allagamenti. Ma preoccupa la situazione anche in Costiera Amalfitana.

Frana tra Vietri e Cetara

In serata, intorno alle 19, nel tratto tra Vietri e Cetara, si è verificato il distacco di pietre dal costone a monte della sede stradale, lungo la SS163.

Sul posto è giunta la squadra dei vigili del fuoco per visionare il costone, che ha richiesto l’intervento di un mezzo aereo, costatato che vi erano altri materiali in imminente pericolo di distacco. Oltre a ciò, c'era anche un albero pericolante, che rischiava di creare pericolo al transito sulla sede stradale sottostante.

I caschi rossi hanno quindi provveduto alla rimozione delle parti in imminente pericolo di distacco e dell’albero che versava in condizioni precarie. Dopo aver effettuato la messa in sicurezza mediante la rimozione dei materiali pericolanti, si è provveduto alla riapertura al transito della strada.

Scuole chiuse a Colliano

Considerate le abbondanti piogge che si sono verificate nella giornata odierna, dopo Sapri, anche l'amministrazione comunale di Colliano ha deciso, in via precauzionale, per la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole, operanti sul territorio comunale, per la giornata di giovedì 17 Novembre 2022