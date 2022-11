Buccino: scoperta una discarica a cielo aperto da 5 quintali di rifiuti L'attività è stata effettuata dalla Guardia Agro Forestale: rinvenuto anche materiale edile

Discariche di rifiuti a cielo aperto sono state scoperte dalla Guardia Agro Forestale nel territorio comunale di Buccino. Durante il monitoraggio del territorio sono stati rinvenuti mobili, latte di plastica, pannoloni, vetro, gomme in disuso e tanto altro per un ammontare di cinque quintali di rifiuti. Il responsabile della guardia forestale Carmine Gentile, inoltre, ha esteso il monitoraggio alla zona della stazione ferroviaria di Buccino. In quell'area sono stati rinvenuti rifiuti da cantiere, costituiti da asfalto in disuso da anni, ferro e materiale edile. Una vera e propria discarica a cielo aperto che è stata segnalata dalla guardia forestale alle autorità competenti.