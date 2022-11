Omicidio-suicidio a San Mango Piemonte: funerali divisi per Paola e Rodolfo L'autopsia ha confermato che la donna è stata uccisa con almeno tre coltellate

Saranno celebrati oggi i funerali di Paola Larocca e Rodolfo Anastasio, vittime dell'omicidio-suicidio avvenuto mercoledì scorso a San Mango Piemonte. Le salme sono state liberate a seguito dell'autopsia, effettuata nella giornata di ieri dal medico legale incaricato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Dagli accertamenti eseguiti sul corpo di Paola Larocca è emerso che la donna è stata colpita con tre fendenti in zone vitali. Ferite risultate letali per la 55enne, deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale. Il marito, dopo averla uccisa, si è dato alla fuga in auto ed è stato ritrovato poco dopo impiccato sul cavalcavia dell'autostrada A2, tra Pontecagnano Faiano e San Mango Piemonte.

In giornata saranno celebrati i funerali che si svolgeranno in due momenti della giornata differenti. Quelli di Paola Larocca sono in programma alle 11.30 presso la chiesa del Sacro Cuore, nei pressi della stazione. Il rito funebre di Anastasio, invece, è in programma alle 15 nella chiesa dei Salesiani.