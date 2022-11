Tentata truffa del finto incidente ad un'anziana di Nocera: due denunciati Nei guai due uomini di origine napoletane

Con la scusa del finto incidente stradale hanno cercato di truffare un'anziana 80enne di Nocera Superiore, ma la donna ha fiutato l'inganno. È di due persone denunciate in stato di libertà il bilancio dell’indagine messa in campo dai carabinieri della Stazione di Nocera Superiore a seguito del tentativo di truffa.

Le indagini

I due uomini, di origini napoletane e già noti alle forze dell'ordine, lo scorso febbraio hanno contattato l’anziana riferendole che il figlio era stato coinvolto in un incidente stradale e che aveva bisogno di tutela legale.

Per questo motivo, hanno provato a convincerla a consegnare un'ingente somma di denaro. L'80enne, per fortuna, non si è fidata ed ha allertato la Centrale Operativa dei Carabinieri.

I militari, grazie alle visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno ricostruito l'evento identificando i soggetti responsabili, successivamente deferiti alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.