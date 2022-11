Incidente a Molina di Vietri: scontro frontale tra un tir e un'auto I residenti chiedono più sicurezza: a settembre nello stesso tratto ci fu un incidente mortale

Un nuovo incidente si è verificato lungo la strada statale 18, tra Vietri sul Mare e Cava de' Tirreni. L'impatto, che ha visto coinvolti un tir ed un'auto, è avvenuto nella frazione di Molina. Per cause ancora in corso di accertamento il mezzo pesante, che procedeva in direzione Salerno, è finito nell'altra corsia, schiantandosi frontalmente con l'auto.

Salvo il conducente dell'auto

Distrutta la vettura ma, fortunatamente, il conducente ha riportato lievi lesioni. Gli agenti della Polizia Locale sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. La strada è rimasta chiusa per oltre un'ora. I residenti chiedono più sicurezza. Lo scorso 2 settembre sulla stessa arteria si verificò un incidente mortale che costò la vita ad un 46enne di Cava de' Tirreni.