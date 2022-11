Abusi edilizi nel Cilento, intervento dei carabinieri forestali a Montecorice Gli illeciti sono stati accertati in località "Giungatelle"

Ancora abusi edilizi nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. I carabinieri forestali della stazione Parco di Castellabate hanno accertato una serie di irregolarità in località Giungatelle, nel comune di Montecorice.

L'operazione

I militari forestali, agli ordini del maresciallo Giovanni Saviello, hanno accertato la realizzazione di opere di sistemazione di un terreno antistante ad un manufatto già esistente con uno strato di cemento armato in un’area di circa 160 metri quadrati. Inoltre, allo stesso modo era stata sistemata la strada di accesso all’immobile e nello specifico realizzato un tratto rettilineo e un piazzale per circa 500 metri quadrati. Tutti i lavori sono stati eseguiti in un’area inserita nella perimetrazione del Parco (in parte zona D e in parte zona C2) e in assenza del nulla osta dell’Ente. Di qui l’ordine di demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi.

Continuano, dunque, le attività di controllo e monitoraggio del territorio da parte dei militari forestali che negli ultimi mesi hanno accertato numerosi abusi edilizi nell’area protetta a sud della provincia di Salerno.