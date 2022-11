Primo sequestro di "botti" illegali: sigilli ad oltre 230 chili di fuochi Blitz della Guardia di Finanza: denunciato un 38enne che nascondeva la merce in cantina

Si avvicinano le festività natalizie e, inevitabilmente, si stringono le maglie dei controlli delle forze di polizia contro i fuochi d'artificio illegali. La Guardia di finanza del comando provinciale di Salerno ha messo a segno il primo sequestro di fine anno, con oltre 200 chili di "botti" non a norma sequestrati.

Un arsenale illegale nascosto in casa

Il blitz è scattato a Sant'Egidio del Monde Albino, presso l'abitazione di un 38enne della cittadina dell'agro nocerino-sarnese. I militari hanno rinvenuto e sequestrato - tra l'altro - batterie pirotecniche e petardi "fotoflash", tutti sprovvisti dei requisiti minimi di sicurezza e di autorizzazione.

La merce, per un totale di oltre 4500 articoli tra manufatti esplodenti e centraline elettriche per il controllo a distanza dei fuochi artificiali - era nascosta in cantina. Il materiale è stato trasferito presso un deposito, in attesa della perizia tecnica degli artificieri della Questura di Salerno, per determinarne la pericolosità. L'uomo è stato invece denunciato.