Incidente in moto a Salerno: muore il 32enne Domenico Santucci Il giovane, originario di Nocera Inferiore, era con un amico che non ha riportato ferite gravi

Dolore per la morte del 32enne di Nocera Superiore Domenico Santucci. Il ragazzo ha perso la vita in un incidente stradale a Salerno. Era a bordo di una moto con un amico quando, all’altezza del sottopasso situato di fronte al Grand Hotel, in via Torrione, ha urtato il cordolo dello spartitraffico posizionato al centro della carreggiata, andando a sbattere sull'afsalto.

La ricostruzione dell'incidente

Il 32enne Domenico Santucci, intorno all'una e trenta di notte ha perso il controllo della moto che stava guidando, finendo con violenza contro il marciapiede. Nell'impatto, nonostante il mezzo andasse a velocità ridotta, ha battuto la testa, riportando un trauma cranico che si è rivelato per lui fatale, mentre il passeggero non ha riportato ferite gravi. Il 32enne è stato condotto in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno dove purtroppo è arrivato già senza vita. Sul caso indaga la polizia che sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Escluso il coinvolgimento di altri mezzi o persone. Una tragedia che ha riacceso le polemiche sulla sicurezza stradale in città. Proprio in quel tratto di carreggiata tanti i cittadini che lamentano il pericolo rappresentato dagli spartitraffico che spesso creano disagi ad automobilisti e centauri.