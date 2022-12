Grossa frana a Cava de' Tirreni: sul posto le forze dell'ordine Lo smottamento è avvenuto in via Rotolo

Paura a Cava de' Tirreni dove si è verificata una grossa frana, nelle vicinanze di una strada. Lo smottamento è avvenuto in via Rotolo.

Gli interventi delle forze dell'ordine

Sul posto dove si è verificata la frana, in via Rotolo sono intervenuti gli uomini della polizia municipale, tecnici e operai comunali e provinciali. Al lavoro per la messa in sicurezza. Fortunatamente non si registrano feriti. A dare notizia dell'accaduto è stato proprio il sindaco di Cava de' Tirreni Vincenzo Servalli sui social.