Incidente stradale ad Agropoli, grave centauro di Castellabate Ancora da stabilire l'esatta dinamica del sinistro

Gravemente ferito un centauro coinvolto, stamattina, in un incidente stradale, ad Agropoli. L'uomo, un 50enne di Castellabate, avrebbe perso il controllo della motocicletta, cadendo rovinosamente a pochi metri dall'incrocio con via Salvo D’Acquisto.

La dinamica

L'uomo viaggiava in direzione Agropoli quando improvvisamente è caduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Non è escluso che l'uomo si sia schiantato al suolo a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia.

La macchina dei soccorsi

L'uomo è stata trasferito dai sanitari del 118 presso l'ospedale di Vallo della Lucania, dove è giunto in codice rosso.