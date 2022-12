Ladri in azione nel Vallo di Diano, colpo in gioielleria da oltre 50mila euro I due malviventi hanno portato via circa 70 catenine in oro

di Antonio Vuolo

Ancora ladri in azione nel Vallo di Diano. Una coppia ha rubato 70 catenine in ore per un valore di circa 50mila euro. Indagano i carabinieri.