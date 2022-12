Caggiano, cane salvato dai vigili del fuoco con un elicottero Era caduto in un dirupo e non riusciva a risalire, fondamentale l'intervento dei caschi rossi

I vigili del fuoco hanno tratto in salvo un cane da caccia che era caduto in un dirupo a Caggiano, in provincia di Salerno. Il comando provinciale di Salerno, dopo aver ricevuto la segnalazione, ha immediatamente inviato la squadra di Sala Consilina, in quanto territorialmente competente. All'arrivo sul posto i caschi rossi hanno constatato che il cane da caccia era caduto in un dirupo e non riusciva a risalire per la conformazione morfologica del territorio. Per effettuare il recupero è stato indispensabile impiegare gli eli-soccorritori trasportati da un elicottero del reparto volo Vigili del Fuoco Pontecagnano. I caschi rossi sono stati verricellati dall'elicottero ed hanno recuperato il cane che poi è stato affidato al proprietario.