Furti in casa: task force dei carabinieri nel Vallo di Diano I militari hanno intensificato il controllo del territorio

Continua l'impegno dell'Arma dei carabinieri per fronteggiare i furti in abitazione. Un fenomeno che negli ultimi mesi ha fatto registrare un preoccupante incremento e per il quale le forze dell'ordine hanno alzato il livello di guardia.

Nell’ambito dei servizi straordinari disposti dal comando provinciale di Salerno che hanno portato all’arresto di tre persone ritenute responsabili di furto all’interno di abitazioni a Vallo della Lucania e a Mercato San Severino, la Compagnia di Sala Consilina sta svolgendo un servizio a largo raggio mirato a intensificare il controllo del territorio nel Vallo di Diano.