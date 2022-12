Morte del "ballerino" ad Agropoli, si indaga per omicidio Il 54enne, trovato senza vita in spiaggia lo scorso mese di maggio, potrebbe essere stato ucciso

Antonio Marotta, 54enne di Agropoli, meglio noto come «il ballerino», potrebbe essere stato ucciso. La Procura di Vallo della Lucania ha aperto un fasciolo, al momento contro ignoti, per omicidio doloso. L'uomo era stato ritrovato senza vita in spiaggia, nella notte tra il 26 e 27 maggio scorsi, sul lungomare di San Marco. A sostenere l'ipotesi dell'omicidio anche i familiari, rapresentati dal legale difensore Antonio Mondelli.

Gli ultimi accertamenti

Martedì scorso, presso la sede dei Ris di Tor di Quinto, a Roma, si sono tenuti accertamenti tecnici irripetibili, proprio alla presenza del legale della vittima. Tanti, infatti, sono i dubbi sulla morte naturale dell'uomo, come paventato in un primo momento. La presenza di ecchimosi sul viso e sul corpo non hanno convinto gli investigatori e gli stessi familiari, che chiedono di sapere cosa è accaduto realmente quella notte.

Le indagini

La Procura indaga, anche se al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati. Titolare della fascicolo è il sostituto procuratore Luigi Spedaliere. Una svolta nelle indagini potrebbe arrivare anche dalle registrazioni acquisite da alcune telecamere di videosorveglianza private installate sul lungomare San Marco. Ad avvalorare la pista dell'omicidio anche il fatto che l'uomo, poche ore prima il ritrovamento senza vita, aveva avuto una discussione accesa con una persona di sua conoscenza. L'ipotesi è, quindi, di una violenta lite poi degenerata fino a cagionare il decesso del 54enne.