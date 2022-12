Incidente sul raccordo autostradale Salerno-Avellino: grave un automobilista A scontrarsi una vettura e un mezzo pesante

Incidente sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Per cause ancora non chiare un' auto si è scontrata contro un mezzo pesante. Distrutta la vettura sul lato del guidatore. Il conducente è rimasto gravemente ferito ed è stato portato in ospedale.

La dinamica dell'incidente

Il sinistro si è verificato all'altezza dello svincolo per Fisciano, sulla Salerno Avellino. Ad avere la peggio il guidatore dell'utilitaria che è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto d'urgenza all'ospedale San Giovanni Di Dio e Ruggi D'Aragona di Salerno. Le sue condizioni di salute sono serie. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi e stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto.