Autista 44enne muore travolto dal bus che aveva appena parcheggiato a Tramonti Era sceso dal mezzo, i freni non avrebbero retto. Tragedia in Costiera Amalfitana

Tragedia in Costiera Amalfitana, nel primo pomeriggio di oggi. Un 44enne autista, dipendente della Sita, è stato travolto dal pullman che aveva appena parcheggiato. L'incidente è avvenuto nei pressi del Valico di Chiunzi. L'uomo sarebbe deceduto sul colpo, schiacciato dal peso del veicolo. Inutile ogni tenativo di rianimarlo da parte dei soccorsi. Il mezzo ha poi fermato la sua corsa contro un muretto.

La ricostruzione dell'incidente a Tramonti

Sul posto sono giunte due ambulanze, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 44enne. Sono intervenuti anche i carabinieri di Maiori e la polizia locale di Tramonti per i rilievi del caso. Sentite anche le persone che hanno assistito al drammatico incidente. Il 44enne, originario di Castel San Giorgio lascia moglie e figli.

Le forze dell'ordine stanno procedendo con le indagini per chiarire la dinamica esatta di quanto accaduto. Il tratto di strada dove si è verificata la tragedia è stato chiuso per diverse ore. Da una prima ricostruzione di quanto successo pare che l'autista avesse fermato il bus e fosse sceso dal mezzo per salutare qualcuno, poi il pullman avrebbe ripreso la marcia travolgendolo in pieno e uccidendolo.