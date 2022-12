Bomba carta esplosa davanti alla casa di un consigliere comunale E' successo a Castel San Giorgio

Paura a Castel San Giorgio dopo l'esplosione di una bomba carta nei pressi dell'abitazione di Giuseppe Alfano, consigliere comunale, come riporta il sito Agenda Politica.

Le indagini dei carabinieri

Dopo l'esplosione di una bomba carta nei pressi dell'abitazione del consigliere comunale Giuseppe Alfano vanno avanti le indagini da parte dei carabinieri per risalire agli autori del gesto. Per il momento i militari non escludono alcuna ipotesi, anche quella di un atto intimidatorio, nei confronti del consigliere.