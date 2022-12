Bomba carta davanti al portone del consigliere: si indaga a Castel San Giorgio Nel mirino dei malviventi l'abitazione dell'ex vicesindaco Alfano

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per risalire all'identità dei malviventi che, poco prima delle 2 della notte di Natale, hanno esploso una bomba carta per aprire il portone di casa dell’ex vicesindaco Giuseppe Alfano, in via Sammartino a Castel San Giorgio, della frazione Fimiani.

L'attuale consigliere comunale non era nella sua abitazione al momento dell'accaduto. Dopo l'esplosione, i malviventi sono riusciti ad aprire il portone, ma sono poi stati messi in fuga da alcuni vicini.

Tra le ipotesi più accreditate quella del tentato furto, ma per il momento i militari non escludono alcuna ipotesi, anche quella di un atto intimidatorio nei confronti del consigliere.

I carabinieri hanno acquisito le registrazioni delle telecamere attive in zona per poter identificare i malviventi. Ascoltate anche alcune persone. Intanto, il dottore Alfano è rientrato in anticipo per verificare i danni.