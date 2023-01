Esplode bombola del gas in casa, padre-eroe mette in salvo i tre figli Paura nel centro storico: l'uomo ha riportato alcune ferite. "Poteva essere una strage"

Terrore ieri sera nel centro storico di Atena Lucana: all'interno di un'abitazione una bombola del gas ha preso fuoco. In casa in quel momento c'erano tre bambini: il papà non ci ha pensato due volte ed ha portato fuori dall'appartamento la bombola, che poi è esplosa.

Ha riportato alcune ferite - per fortuna non gravi - ed è stato trasferito all'ospedale di Polla, dove è stato soccorso dai medici. "Poteva essere una strage", il commento di chi ha assistito alla scena.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina ed i carabinieri della Compagnia valdianese. Nel centro storico ha fatto tappa anche il sindaco, per sincerarsi dell'accaduto.