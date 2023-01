Strutture abusive a Positano: denunciati i proprietari degli immobili Controlli sul territorio da parte della polizia locale

Con la fine della stagione turistica in Costa di Amalfi iniziano i lavori di manutenzione e risistemazione delle strutture, in qualche caso con abusi edilizi. Nel mese di dicembre il Comune di Positano ha emesso due provvedimenti di ingiunzione alla demolizione relativi a manufatti non i regola con i permessi.

Gli interventi della polizia locale

La polizia locale, nel corso dei regolari controlli del territorio, avrebbe riscontrato volumi non conformi in assenza delle autorizzazioni a costruire per un locale commerciale della centralissima Via Pasitea, con ampliamento del vano posteriore a scapito dell'intercapedine per circa 0,90 metri quadrati, oltre a un vano wc di circa 2,10 metri quadrati. Sarebbe stato inoltre aperto un vano porta nella muratura perimetrale che si sviluppa al disotto della scala esterna che conduce a una proprietà limitrofa. Scoperte opere abusive d'epoca in via Monsignor Vito Talamo. Si tratta di sette volumi esterni (depositi e ricoveri di animali da cortile), sistemazioni esterne oltre a cambio di destinazione d'uso e ampliamenti volumetrici al secondo piano sotto strada. Denunciati i proprietari degli immobili.