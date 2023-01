Agguato in strada a Pagani, uomo ferito a colpi di pistola Raid in via Marrazzo: la vittima è stata gambizzata. Indagano i carabinieri

Colpi di pistola a Pagani: in serata un uomo è stato raggiunto da diversi proiettili mentre si trovava in strada. L'agguato sarebbe avvenuto in via Marrazzo: almeno cinque gli spari uditi da alcuni testimoni, che hanno fatto scattare l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza e del Reparto territoriale di Nocera Inferiore. La vittima, colpita alle gambe, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale "Umberto I". Non sarebbe in pericolo di vita.

Avviate le indagini e raccolte le prime testimonianze per capire cosa abbia scatenato l'episodio e cosa possa esserci dietro. Al vaglio degli investigatori anche le immagini di videosorveglianza, per provare ad avere indicazioni utili sull'identità del pistolero.