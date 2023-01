San Marzano sul Sarno, bar in fiamme: "Subito risposte, non si aspetti il morto" Grido d'allarme della sindaca Carmela Zuottolo: "Troppi episodi inquietanti, lo Stato intervenga"

Ennesimo atto inquietante nel comune di San Marzano sul Sarno, nell'Agro Nocerino Sarnese. Nella notte tra sabato e domenica un incendio ha devatstato la parte esterna di un bar, noto punto di ritrovo dei giovani del territorio. L'allarme è scattato intorno alle 5.30: il comando dei vigili del fuoco di Salerno ha immediatamente inviato la squadra del distaccamento di Sarno che, all'arrivo sul posto, ha constatato che si era sviluppato un incendio all'esterno del bar che aveva coinvolto sedie, tavoli, suppellettili ed il tendaggio. I caschi rossi hanno provveduto a sedare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Un episodio grave, su cui ha acceso i riflettori la sindaca Carmela Zuottolo, preoccupata soprattuto per la sequenza di raid che sta interessando il comune dell'Agro Nocerino Sarnese.

"L'ennesimo incendio nella nostra città impone una seria riflessione", ha detto in una nota la fascia tricolore di San Marzano sul Sarno. "Penso che sia terminato il tempo degli incontri, dei summit e delle analisi. La mia comunità vuole risposte. Dallo scorso settembre siamo sotto assedio e non penso di esagerare quando dico questo. Da sindaca mi aspetto una svolta immediata nelle indagini. Non possiamo più restare inermi davanti a tutto questo".

La sindaca Zuottolo ha chiesto l'intervento forte da parte dello Stato. "Ai gestori e ai proprietari del bar, storica attività commerciale marzanese, va la mia piena solidarietà. A chiarire se l'episodio è stato accidentale o meno ci penseranno carabinieri e magistratura. Come Comune segnaleremo l'ennesimo fatto di cronaca avvenuto nel nostro territorio comunale alla Prefettura, alla Procura di Nocera Inferiore e alle forze dell'ordine. Ma va chiarita una cosa: la gente a San Marzano sul Sarno è stanca. Stanca di alzarsi la mattina e vedere andare in cenere i sacrifici di una vita. Auto, scuolabus ed ora anche le attività commerciali. Cosa stiamo aspettando? Il morto? La mia comunità, laboriosa e che paga le tasse, vuole una risposta dallo Stato. E da sindaca la pretendo anche io. Vanno assicurati alla giustizia i responsabili di questi episodi", ha concluso la fascia tricolore di San Marzano sul Sarno.