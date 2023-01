Scovati b&b irregolari a Maiori: scattano le sanzioni I controlli del comando di Polizia Locale anche sui portali di prenotazione online

Lotta all'irregolarità nella Divina, scattano le multe per diverse strutture ricettive extra alberghiere a Maiori. Il comando di Polizia Locale Costa D'Amalfi ha sanzionato alcuni b&b in quanto abusivi.

I controlli

Attraverso un incrocio dei dati disponibili sui portali di prenotazione online e le relative transazioni eseguite, è stato infatti possibile riscontrare tutta una serie di irregolarità: si va dalla mancata registrazione sul portale comunale per la riscossione dell’imposta di soggiorno fino alla assenza parziale o addirittura totale di ogni titolo autorizzativo allo svolgimento di attività.

Sulla scorta di quanto rilevato i proprietari degli immobili e i titolari di queste attività sono stati sanzionati dal Comando di Polizia Locale Costa d’Amalfi e deferiti all'autorità giudiziaria e alla Guardia di Finanza.

Il commento dell'amministrazione

"Questi interventi si inquadrano nello sforzo sinergico degli uffici comunali a tutela della grande maggioranza degli operatori turistici che operano regolarmente. Come purtroppo accade in questi casi, loro sono i primi ad essere danneggiati da chi, con queste condotte fraudolente, fa concorrenza sleale e allo stesso tempo danneggia l'immagine della Città di Maiori come meta turistica d'eccellenza", si legge dalla pagina social del Comune.

.