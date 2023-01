Tragico incidente sulla Bussentina tra Sanza e Caselle: perde la vita 58enne Ferito il conducente dell'altra auto. Accertamenti in corso

Le strade del Salernitano tornano a tingersi di rosso. Nel pomeriggio di oggi, tra gli svincoli di Sanza e Caselle in Pittari, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente una Fiat Doblo e una Opel.

A perdere la vita è stato un uomo di 58anni, V.Z. le sue iniziali. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Ferito, invece, l'altro conducente.

Il traffico è deviato tra le uscite Caselle Nord e Sanza.

A causa dell' incidente, su cui sono in corso accertamenti, è stata temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 517 Var “Bussentina” in entrambe le direzioni, tra le uscite Caselle Nord e Sanza, in provincia di Salerno.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. A loro a spetterà anche ricostruire la dinamica dell'ennesima tragedia.