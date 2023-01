Salerno, ennesimo incidente in centro: 30enne investita in via Santoro La giovane è stata trasportata al "Ruggi", indaga la Polizia

Ancora un incidente stradale a Salerno. Intorno alle 4.30 una 30enne è stata investita in via Santoro. La giovane, dipendente delle Ferrovie dello Stato, stava attraversando quando è stata travolta da un'auto in transito. Soccorsa dai sanitari della Misericordia, è stata trasportata al “Ruggi” dove è stata presa in carico per i politraumi riportati a seguito dell'incidente. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia di Stato, mentre il personale di “Strade Sicure” ha provveduto a ripulire la zona e a mettere il tutto in sicurezza.

L'incidente avvenuto all'alba conferma la pericolosità delle strade cittadine. Un tema di cui si sta discutendo da settimane e per il quale il Comune di Salerno sta predisponendo varie azioni. Nei pressi del parco Pinocchio partirà un progetto sperimentale di zona 30 per valutarne gli effetti sulla mobilità cittadina; in centro e a lungomare saranno installati autovelox fissi per provare a fronteggiare il fenomeno dell'alta velocità e rendere più sicure le strade del capoluogo.