Malore fatale per un 77enne di Camerota: inutili i soccorsi L'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio

Tragedia a Camerota capoluogo, dove un pensionato di 77 anni è stato scoperto cadavere all’interno della propria automobile a pochi passi dalla sua abitazione.

I fatti

La vittima, Donato Moccione ,viveva a Camerota capoluogo. Oggi pomeriggio, un passante lo ha notato immobile nell’abitacolo della sua vettura in via Torre. Quindi, l'uomo ha allertato i soccorsi che non hanno potuto fare altro che accertatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri. Si tratterebbe di morte naturale, con ogni probabilità un infarto.