Bimbo di 5 mesi morto nel Cilento: sono undici i sanitari indagati E' prevista per il 1 febbraio l'autopsia sul corpicino della vittima

Sono undici i sanitari, quasi tutti in servizio presso il reparto di Pediatria dell’ospedale di Salerno, iscritti nel registro degli indagati per la morte del piccolo Alessandro, il bimbo di appena cinque mesi di Perdifumo deceduto in circostanze ancora tutte da chiarire. Sul caso indaga la procura di Salerno dopo la denuncia presentata dai genitori, difesi dagli avvocati Antonio Mondelli ed Antonella Palladino.

La vicenda

Il bimbo era stato portato all’ospedale “Ruggi” di Salerno, dai genitori, circa 10 giorni fa, per problemi respiratori. Ricoverato presso il reparto di Pediatria, dove i medici gli avevano diagnosticato una bronchiolite, il neonato era stato poi dimesso nella giornata di giovedì. Poi, nella notte, un nuovo malore, tanto da spingere i familiari a portarlo nuovamente in ospedale nella giornata di ieri. Durante il trasporto in ospedale, il bimbo ha perso i sensi e la madre, notando un'ambulanza in transito sulla statale 18, all'altezza di Ponte Barizzo, ha chiesto subito soccorso. Il mezzo di soccorso si è fermato, partendo subito in modo spedito con il bimbo a bordo verso l'ospedale di Battipaglia. Una corsa, purtroppo inutile, perché il piccolo non ce l'ha fatta.

L'indagine

Subito dopo il decesso, i genitori hanno presentato una denunciam che ha fatto scattare le indagini. Si attende l'autopsia sul corpicino del bimbo per comprendere le cause del decesso. I militari dell'Arma hanno già acquisito le cartelle cliniche dai due ospedali, il Ruggi D’Aragona e il Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove il bimbo è stato portato.