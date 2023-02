Bimbo di 5 mesi deceduto nel Cilento, domani sarà effettuata l'autopsia Una foto del piccolo e un pigiamino saranno deposti in giornata nella Grotta di Betlemme

Sarà eseguita domani l’autopsia sul corpicino di Alessandro, il bimbo di 5 mesi deceduto in circostanze ancora tutte da chiarire. Sono undici i sanitari iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Salerno che sta indagando. Intanto, un pigiamino e una foto del piccolissimo saranno deposti in giornata nella Grotta di Betlemme in Palestina dove, stamattina, è arrivato un pellegrinaggio di fedeli cilentani accompagnati da don Pasquale Gargione.

La vicinanza alla famiglia

Il parroco cilentano, perdifumese di nascita e coordinatore delle confraternite nella diocesi di Vallo, è stato vicinissimo alla famiglia che sta vivendo il drammatico distacco del piccolo secondogenito con la disperazione nel cuore.

Le indagini

L'esame autoptico è stato fissato per domani. La famiglia del piccolo, rappresentata dall'avvocato Antonella Palladino, ha chiesto l'intervento all'autopsia di un neonatologo e di un microbiologo. Sono ndici gli indagati per l'ipotesi di omicidio colposo.