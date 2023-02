Tragedia sfiorata a Roccapiemonte: crolla pino su strada e cancello della scuola Il grosso albero sradicato dal vento si trovava all'interno della storica Villa Ravaschieri

Tragedia sfiorata a Roccapiemonte dove, a causa del forte vento che sta interessando il territorio dalla serata di ieri, un albero secolare, un pino, è caduto in via Pigno. L'albero si trovava all'interno della storica Villa Ravaschieri.

Fortunatamente, al momento del crollo non vi erano presenti persone. Come dimostrano le foto condivise anche via social da alcuni utenti, il pino ha invaso la carreggiata, squarciando anche una parte dei cancelli di ingresso della scuola media dell'istituto comprensivo Vassalluzzo. Il crollo è avvenuto intorno alle 6 di questa mattina. Fortutamente, essendo domenica, al momento del crollo non vi erano studenti o altre persone presenti.

Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile, vigili urbani e tecnici e amministratori del Comune di Roccapiemonte. Il sindaco Carmine Pagano, ieri, alla luce dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania, per venti forti e mare agitato, aveva firmato un'ordinanza per la chiusura il cimitero cittadino.

Cade grosso albero a Salerno

Analoga la situazione anche a Salerno città dove, la scorsa notte, nella zona orientale della città un grosso albero è stato abbattutto dalle violente raffiche di vento, finendo su di un'auto in sosta. Fortunatamente, nessun ferito.

Alla luce dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha firmato un'ordinanza che dispone la chiusura di parchi e giardini pubblici, ma anche delle aree cimiteriali per i giorni 4,5 e 6 febbraio.