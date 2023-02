L'addio ad Alessandro morto a 5 mesi dopo le dimissioni dall'ospedale Lacrime e palloncini bianchi al funerale che si è tenuto a Perdifumo. 11 sanitari indagati

Palloncini bianchi lasciati volare in cielo nel giorno del funerale del piccolo Alessandro, il neonato di 5 mesi di Perdifumo morto 24 ore dopo le dimissioni dall'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. Era stato ricoverato per dei problemi respiratori.Tutta la comunità cilentana si è riunita nella chiesa di San Sisto per l'addio. “Ora avete un angelo in cielo”, le parole rivolte ai genitori dal sacerdote che ha officiato il rito funebre.

Le indagini sul decesso dl piccolo Alessandro

Per il decesso del neonato sono indagati 11 tra medici ed operatori sanitari che lo hanno avuto in cura. Nei giorni scorsi si è tenuta l'autopsia sulla salma. Il piccolo Alessandro era completamente disidratato, con forte perdita di sodio e potassio, a causa di una forte dissenteria. Proseguono le indagini della Procura di Vallo della Lucania. Nel registro degli indagati infermieri e medici che hanno avuto in curo il neonato all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona dove era rimasto nove giorni. Poi le dimissioni e appena 24 ore dopo il decesso che è avvenuto all'ospedale Santa Maria Della Speranza di Battipaglia. Ora i genitori del piccolo Alessandro, distrutti dal dolore, vogliono vederci chiaro. Hanno sporto denuncia ai carabinieri e chiedono giustizia.