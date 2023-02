Presunti abusi sessuali all'ospedale di Vallo: medico rischia processo A denunciare l'uomo è stata una 20enne

Presunti abusi sessuali su una ragazza dell’agro nocerino sarnese all'ospedale di Vallo della Lucania. Un medico, in servizio presso la struttura sanitaria cilentana, rischia di affrontare un processo con l’accusa di violenza sessuale. La procura vallese ha, infatit, chiesto il rinvio giudizio per il professionista.

I fatti

Stando alle accuse della giovane, una ventenne, il medico l'avrebbe toccata nelle parti intime per due volte durante una visita, che era in ospedale in seguito ad un incidente. La ragazza è stata sottoposta anche ad incidente probatorio per verificare la attendibilità del suo racconto.

Le indagini

Le indagini sono proseguite per oltre un anno culminate nella richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Vallo della Lucania. Per la difesa del medico in servizio presso l’ospedale vallese, invece, non c'è stato nessun tentativo da parte del medico di approfittare della ragazza.