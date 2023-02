Sequestrate nell'agro nocerino oltre 4 tonnellate di sigarette di contrabbando L'operazione della Finanza di Napoli, due persone arrestate

Scacco al contrabbando di sigarette: la Guardia di finanza di Napoli, nell'ambito di un'operazione coordinata dalla procura di Nocera Inferiore, ha sequestrato oltre 4 tonnellate e mezza di sigarette di contrabbando. Le "bionde" illegali hanno un valore stimato di circa 800mila euro.

Due le persone arrestate in flagranza: un 46enne napoletano e un 53enne salernitano. In azione le fimme gialle del Gruyppo di Nola che hanno identificato un furgone sospetto. Il mezzo è stato seguito fino all'ingresso di un capannone, in una zona extraurbana di San Marzano Sul Sarno.

I tabacchi erano privi del contrassegno dei Monopoli ed erano già pronti per essere venduti illegalmente.