Paura ad Angri per due esplosioni davanti ad attività commerciali Due grossi petardi sono stati fatti esplodere nella notte

Momenti di paura ad Angri dove, nella notte tra lunedì e martedì, a poche ore di distanza, sono stati fatti esplodere due grossi petardi nei pressi di altrettante attività commerciali.

I dettagli

Nel mirino di ignoti un autonoleggio auto, che si trova in via Nazionale e il salone di un barbiere in pieno centro storico. Lievi i danni alle attività commerciali ma torna l'incubo racket sul territorio. Sul caso stanno indagando i carabinieri, per il momento sulla vicenda c'è il massimo riserbo. Non si esclude possa essersi trattato di intimidazioni nei confronti dei titolari dei negozi.