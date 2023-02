Precipita in una scarpata e muore: dramma a Casal Velino A perdere la vita un 86enne del posto, a dare l'allarme i figli

Tragedia a Casal Velino, in località Acquavella, un 86enne è morto dopo essere precipitato in una scarpata. A dare l'allarme i figli che non avevano più sue notizie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che, rinvenuto il corpo, hanno solo potuto constatare il decesso.

La ricostruzione della tragedia

L'anziano avrebbe perso l'equilibrio, per cause ancora non chiare, cadendo nella scarpata, poco distante dalla sua abitazione, precipitando per circa 10 metri. Fatali le ferite riportate nel violento impatto. Per l'86enne non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimarlo. Pare i familiari si siano resi conto di quanto accaduto grazie alle immagini riprese da alcune telecamere istallate nelle vicinanze della casa del loro congiunto, proprio per controllare le sue condizioni dato che viveva da solo.