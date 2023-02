Coppia di anziani trovati svenuti in casa, muoiono entrambi La 97enne è deceduta a due settimane dal coniuge, dolore nel comune di Sant'Arsenio

Ancora un lutto a Sant'Arsenio. Non ce l'ha fatta l’anziana che, a fine gennaio, era stata trovata priva di sensi in casa insieme al marito. A far scattare l'allarme era stato il figlio dagli Stati Uniti perché non riusciva a contattare i familiari.

La ricostruzione

Dopo che il figlio della coppia aveva lanciato l'allarme in casa dei due anziani erano intervenuti i soccorsi, vigili del fuoco e 118, rinvenendo i coniugi svenuti. L'uomo è morto poco dopo il ricovero. Stessa sorte è toccata alla moglie 97enne, deceduta dopo alcune settimane all’ospedale di Agropoli. Entrambi erano risultati positivi al Covid 19.