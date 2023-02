Camerota, abusivismo edile: blitz carabinieri del Parco del Cilento Per le opere abusive è scattata l'abbattimento

Abusi edili a Marina di Camerota. I carabinieri del Parco hanno ordinato la demolizione ai proprietari di alcune opere costruite in località Villa Rosa in via Sirene.

Gli illeciti

Secondo quanto accettato è risultato abusivo un gazebo posto in prossimità di preesistente manufatto, poggiante su n. 6 pilastri in legno ancorati a terra con piastre metalliche, base in calcestruzzo, copertura in legno ad una falda inclinata. Abusivo anche un muro di altezza di 1,25 m. e, parzialmente chiuso sui lati sud ed est per una lunghezza di 0,70 m., e la chiusura integrale di un pergolato. Il tutto dovrà essere abbattuto entro 90 giorni.