Uomo muore travolto da un'auto sull'A30 tra Nocera e Pagani Si tratterebbe di un ladro in fuga: sotto choc l'uomo che l'ha investito

Tragedia in autostrada, un uomo è stato investito e ucciso da un'auto sull'A30, tra Nocera Inferiore e Pagani. Sotto choc il conducente della vettura che è stato trasportato in ospedale. La vittima avrebbe sui 40 anni, pare si tratti di un ladro in fuga, investito accidentalmente.

Le indagini

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli uomi della polizia stradale. Effettuati i rilievi per risalire alla dinamica di quanto accaduto. Da una prima ricostruzione da parte delle forze dell'ordine pare che la vittima, un malvivente, avesse tentato poco prima di mettere a segno un colpo a San Valentino Torio. Indagano i carabinieri.