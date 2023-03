Paura a Sarno, grosso incendio nell'area industriale. Il sindaco: state in casa Appello a tenere le finestre chiuse anche all'ospedale. Le fiamme nell'azienda Cermental

Un grosso incendio è divampato in via Ingegno, nell'area industriale, lotto n. 17, all’interno dell’azienda Cermetal, a Sarno. L'azienda commercia rottami ferrosi e non ferrosi. Sul posto sono operativi i Vigili del Fuoco ed i Vigili Urbani che stanno adottando le misure necessarie, per mettere in sicurezza la zona. Allertato l’ufficio della Protezione Civile del comune dell'agro.

L'appello del sindaco Giuseppe Canfora

Il sindaco Giuseppe Canfora dalla sua pagina facebook ha rivolto un appello alla cittadinanza: “Si invitano i residenti della zona e tutti i cittadini a non avvicinarsi al luogo dell’incendio per evitare di intralciare le operazioni nonché e soprattutto possibili esalazioni di fumo; per tale motivo si invita gli occupanti di abitazioni ed uffici che si trovino in prossimità dell’incendio a tenere le finestre accuratamente chiuse. Si invitano i responsabili dell’Ospedale Villa Malta di Sarno a chiudere le finestre per evitare le esalazioni di fumo. Si sta valutando l’esito delle operazioni di spegnimento per l’adozione di ulteriori provvedimenti”.