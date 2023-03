Incidente stradale tra due auto sulla statale 19: feriti 6 giovani Si tratta di 2 ragazzi di Auletta e 4 ragazze di Sassano

Grave incidente stradale sulla statale 19, nei pressi di Atena Lucana Scalo. Due auto, per cause ancora non chiare, si sono scontrate. Nel violento impatto sono rimaste ferite le 4 ragazze a bordo di una Fiat Multipla e i due ragazzi che erano sull'altra vettura.

I dettagli

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno effettuando le indagini per chiarire la dinamica del sinistro. I sanitari del 118 hanno soccorso i ragazzi che sono stati condotti negli ospedali di Polla, Eboli, Battipaglia e Oliveto Citra.