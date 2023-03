Ladri scatenati in Cilento, rubati ripetitori radiofonici Il bottino ammonta a diverse migliaia di euro

Banda di ladri in azione sulle alture di San Giovanni a Piro, in Cilento, dove la scorsa notte sono stati rubati ripetitori radiofonici. I carabinieri hanno avviato le indagini.

Stando a quanto risulta, i malviventi avrebbero sottratto le apparecchiature di alcune emittenti. Il bottino ammonta a decine di migliaia di euro. Non è il primo episodio del genere in provincia di Salerno: nelle scorse settimane altri ripetitori erano stati portati via ripetitori radiotelevisivi a Montecorvino Pugliano e Sant'Arsenio.