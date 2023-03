Violenze e abusi da padre e fratello per due sorelle di Olevano sul Tusciano Le drammatiche testimonianze davanti ai giudici del tribunale di Salerno

Avrebbero vissuto per anni in un clima di tensione, violenze, minacce e abusi. Due sorelle di Olevano sul Tusciano hanno rilasciato una drammatica testimonianza dinanzi ai Giudici del Tribunale di Salerno raccontando le difficoltà e il degrado delle proprie condizioni.

I dettagli

Il processo, come riporta il quotidiano “La Città di Salerno”, vede imputato il padre delle due ragazze, un camionista. Le giovanissime hanno raccontato di aver dovuto abbandonare gli studi, non supportate dalla famiglia. “Nostro padre non ci aiutava economicamente e per tirare avanti abbiamo dovuto vendere i nostri monili in oro” hanno precisato. Pare che l'uomo minacciasse anche la moglie con una pistola scacciacani, accusandola di avere un ipotetico amante. L'arma è stata poi sequestrata dai carabinieri.

Inoltre il fratello maggiore delle due avrebbe abusato delle sorelle, quando la più piccola aveva solo otto anni, approfittando dell'assenza dei genitori. Per i presunti abusi sessuali i giudici procederanno però separatamente.