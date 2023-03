Tragico incidente stradale a Palomonte: muore una 21enne La giovane ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada

Tragedia, questa mattina, a Palomonte dove una giovane ragazza, di soli 21 anni, ha perso la vita in un terribile incidente stradale. La giovane, per cause in corso di accertamento, mentre era alla guida della sua auto ha perso il controllo del veicolo, che è finito fuori strada. L’episodio si è verificato in località Canalicchio.

Sul posto i sanitari e i carabinieri per i rilievi del caso. Troppo violento l'impatto: per la 21enne non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.