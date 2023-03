Schianto fatale all'alba: la comunità di Palomonte piange la 21enne Giada D'Elia Il cordoglio: "Come si fa a trovare delle parole e a dare risposta al perché di simili tragedie?"

Le strade del Salernitano sono tornate a tingersi di rosso e la provincia piange l'ennesima giovane vittima spezzata. La comunità di Palomonte piange Giada D'Elia. La 21enne è deceduta alle prime luci dell'alba in un tragico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 36, in località Canalicchio.

Il terribile schianto

La giovane, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto ed è finita fuori strada, schiantandosi contro un muretto. Per la 21enne non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Giunti sul posto i sanitari non hanno potuto che contatare il decesso. Sul luogo anche i carabinieri della locale stazione di Contursi Terme per i rilievi e le indagini del caso.

Dopo l’esame esterno sulla salma, la salma è stata restituita ai familiari per le esequie.

Il cordoglio dell'amministrazione

La comunità di Palomonte si è stretta nel dolore per l'ennesima vittima della strada. "Un grande vuoto e un forte senso di smarrimento - si legge nel messaggio di cordoglio pubblicato dall'amministrazione comunale - Questa domenica mattina una terribile tragedia ha colpito la nostra comunità. Come si fa in queste circostanze a trovare delle parole e a dare risposta al perché di simili tragedie? La verità è che non è possibile".

"Possiamo solo lasciare andare le lacrime che hanno, talvolta, funzione liberatoria ma non saranno mai in grado di colmare perdite così atroci. Tutta la nostra comunità, incredula e attonita, si stringe attorno alla famiglia, con la consapevolezza che oggi tutti noi abbiamo perso una persona speciale. Ciao, Giada", il messaggio di dolore.