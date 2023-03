Grave incidente sulla Cilentana, feriti due ragazzi: uno è grave Due auto si sono scontrate nei pressi dello svincolo di Futani

Ancora sangue sulle strade del Salernitano. Un grave incidente stradale si è verificano nella tarda serata di ieri lungo la Cilentana. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate nei pressi dello svincolo di Futani della variante alla Strada Statale 18.

Le due rimaste coinvolte nel sinistro sono una Fiat Punto e una Mercedes Classe A con a bordo due ragazzi, entrambi di Futani, entrambi feriti. Ad avere la peggio il giovane alla guida della Fiat Punto che sembrerebbe essere in gravi condizioni.

Immediato l'arrivo dei soccorsi che hanno traferito i due giovani presso l'ospedale di Vallo della Lucania. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Spetterà a loro ricostruire la dinamica di quanto accaduto.