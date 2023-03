Pesca illegale: sequestrate due reti da posta a Capaccio dalla Guardia Costiera Le reti, della lunghezza complessiva di circa 1.5 km, erano posizionate in località “Laura”

Il personale della Guardia Costiera di Agropoli, nel corso di due distinte attività di pattugliamento del litorale, ha individuato e sequestrato due reti da posta della lunghezza complessiva di circa 1,5 km posizionate in località Laura del comune di Capaccio Paestum.

I militari intervenuti hanno constatato che gli attrezzi da pesca costituivano potenziale pericolo e sicuro intralcio per la navigazione e per le altre attività marittime, in quanto non correttamente segnalati, inoltre gli stessi erano sprovvisti della prevista marcatura identificativa.