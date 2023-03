Salerno, è un 40enne bengalese l'uomo trovato sgozzato a Capitolo San Matteo Gli investigatori temono che possa essere stato ucciso, al vaglio ogni dettaglio

Ha tra i 35 ed i 40 anni l'uomo di nazionalità bengalese che stamane è stato ritrovato cadavere nella zona industriale di Salerno. La Polizia di Stato non è riuscita ancora a identificarlo in quanto la vittima, al momento del ritrovamento, era sprovvista di documenti. Il profondo taglio riscontrato all'altezza del corpo farebbe ipotizzare che la morte sia avvenuta per cause violente. Il sospetto che l'uomo possa essere stato ucciso, dunque, è forte. L'allarme è scattato intorno alle 11. A notare il corpo riverso a terra dello straniero è stata una coppia di ciclisti che stava percorrendo in bici l'area di Capitolo San Matteo, strada che collega la zona industriale con la litoranea. Il cadavere è stato ritrovato sul marciapiede di una strada chiusa al traffico, nei pressi di una recinzione in ferro che delimita un'area verde. I ciclisti hanno chiesto l'intervento del 118 che, però, una volta arrivato sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sono stati i sanitari, quindi, ad allertare le forze dell'ordine.

Indagini complesse: le ipotesi al vaglio

Le indagini sono state affidate agli agenti della Squadra Mobile, guidati dal vice questore Gianni Roberto Di Palma. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti della scientifica che, coordinati dal pm Simone Teti, dopo aver effettuato tutti i rilievi tecnici, hanno provveduto a prelevare le impronte digitali della vittima per procedere all'identificazione. Sono stati passati al setaccio anche i documenti dell'ufficio immigrazione per verificare se l'uomo fosse stato fotosegnalato in precedenza. La vicenda, in ogni caso, si presenta molto complessa. Nella strada in cui è stato ritrovato il cadavere non ci sono telecamere ma gli agenti stanno passando al setaccio l'intera zona, nella speranza di recuperare qualche immagine utile ai fini investigativi. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi. I primi elementi raccolti lascerebbero ipotizzare che il fatto sia avvenuto in zona, il che consentirebbe di escludere che il cadavere possa essere stato abbandonato lungo la strada. Da capire, però, cosa e quando sia accaduto. Una risposta che si proverà a dare nelle prossime ore, anche grazie ai primi risultati degli accertamenti medico-legali svolti sul corpo dello straniero.